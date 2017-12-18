Пресс-конференция об итогах работы Инвестиционного Агентства

19 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги работы государственного инвестиционного агентства при министерстве экономики Республики Абхазия за 2017 год.

В ходе пресс-конференции будут подведены итоги работы ведомства за 2017 год, презентованы осуществленные проекты, рассказано о том, как получить консультацию инвестагентства, о перспективах внедрения национальной криптовалюты и т.д.

В пресс-конференции примут участие:

И.О. директора инвестиционного агентства при министерстве экономики Республики Абхазия Агрба Симон;

Заместитель министра экономики Республики Абхазия Тарба Батал;

Заместитель министра экономики Республики Абхазия Гулия Заур.