Пресс-конференция участников "Ты Супер! Танцы"

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Определены группы ЧМ ConIFA - 2018 в Лондоне Жеребьевка участников Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018 определила четыре группы, в каждой из которых по четыре команды. 235

Хаджимба прокомментировал решение парламентской комиссии по выдаче Лукава Президент Рауль Хаджимба не принял рекомендацию по временному отстранению руководителя Администрации президента от занимаемой должности до рассмотрения Конституционным судом вопроса о конституционности Указа главы государства по помилованию Георгия Лукава. 1117