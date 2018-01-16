Пресс-конференция о премьере спектакля "Келешбей"

17 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей премьере исторической драмы Анзора Мукба "Келешбей" постановки Шалвы Гыцба.
Участники:
Аслан Еник – директор Государственного молодежного театра Абхазии;
Софа Агумаа – художественный руководитель Государственного молодежного театра Абхазии, народная артистка Абхазии;
Анзор Мукба – драматург, автор произведения "Келешбей";
Шалва Гицба – режиссер-постановщик, народный артист Абхазии.