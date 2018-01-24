Отчетная пресс-конференция благотворительного движения "Киараз"

25 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о проделанной благотворительным движением "Киараз" работе за счет средств партнера – компании "Вина и воды Абхазии".

В рамках партнерства реализован проект "Вода", целью которого являлось создание элементарных санитарно-гигиенических условий в нуждающихся семьях, было осуществлено строительство дома для многодетной семьи ветерана Отечественной войны народа Абхазии, была оказана помощь по медицинской, продовольственной и бытовой программам.

В рамках пресс-конференции также состоится показ сюжета о нескольких семьях, подопечных движения "Киараз".

В пресс-конференции примут участие:

Руководитель благотворительного движения "Киараз" — Камма Гопия;

Заместитель генерального директора по управлению персоналом "Вина и воды Абхазии" — Астанда Садзба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.