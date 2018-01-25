26 января в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция ко Всемирному дню безработных.

О проблеме трудоустройства в Абхазии, о социальных выплатах безработным, о том, как безработица влияет на экономику страны, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет:

Начальник управления по труду и занятости министерства труда и социального развития Республики Абхазия Агрба Джон Владимирович.

Всемирный день безработных отмечается ежегодно 28 января.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.