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Анонс пресс-конференция

Пресс-конференция о старте второго сезона "Ты супер!"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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31 января в 10:50  в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция с подключением площадок в Москве, Минске и Ереване, посвященная старту второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!".

Участники в Москве:

— генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн; 

— заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко;

— ведущий шоу "Ты супер!" Вадим Такменёв; 

— члены жюри конкурса.

Участники в Сухуме:

— руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Абхазии Руслан Бганба;

— победительница первого сезона шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба.

Второй сезон международного проекта "Ты супер!" стартует в феврале. Конкурс, проводимый телекомпанией НТВ, Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, Европы и Ближнего Востока и подарит детям шанс исполнить заветные мечты. Участники конкурса – дети, оставшиеся без попечения родителей.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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