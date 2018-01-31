Пресс-конференция о создании волонтерского центра "Апеипш"

1 февраля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная созданию волонтерского центра "Апеипш".

Волонтерский центр "Апеипш" создан при поддержке государственного комитета по молодежной политике с целью оказания помощи общественным, благотворительным и иным организациям, привлечения молодежи к общественной жизни республики.

Квеквескири Теймураз — председатель государственного комитета по молодежной политике;

Куланба Саид — глава волонтерского центра "Апеипш";

Тенгиз Шанава — заместитель главы волонтерского центра "Апеипш".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.