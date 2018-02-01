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Пресс-конференция ко Всемирному дню борьбы против рака

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-центр
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2 февраля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция ко Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями (Всемирный день борьбы против рака).*

Участники:

— Главный врач Национального онкологического центра Республики Абхазия, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Республики Абхазия, заслуженный врач Республики Абхазия Лев Аргун;

— Заведующая отделением онко-пластической хирургии, маммологии и гинекологии Национального онкологического центра Республики Абхазия Кварчия Мрамза.

*Всемирный день борьбы против рака — памятная дата, отмечаемая ежегодно 4 февраля. Провозглашена "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями"

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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