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Томас Тхайцук

Фотограф Sputnik победил в конкурсе "Абхазия – Родина моя"

© Sputnik
Пресс-центр
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СУХУМ, 5 фев, Пресс-служба Sputnik, — Фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук стал лучшим сразу в двух номинациях фотоконкурса "Абхазия – Родина моя". Работы фотографа Томаса Тхайцук профессиональное жюри оценило на высший бал в номинациях "Люди" и "Детская фотография". Итоги фотоконкурса были подведены 2 февраля.

"В любой фотографии всегда присутствует отражение, след фотографа. Я останавливаюсь, чтобы сделать кадр, только если меня что-то привлекло, есть связь между происходящим и моим мировоззрением. Я всегда погружен в работу, даже когда прогуливаюсь в свои выходные. Площадка Sputnik настолько многогранна, что я понимаю, что любой кадр, сделанный мною, когда-нибудь окажется востребованным и актуальным. Это очень мотивирует меня", — сказал Томас Тхайцук.

  • Фотография победившая в номинации Детская фотография
    Фотография победившая в номинации "Детская фотография"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Фотография победившая в номинации Люди
    Фотография победившая в номинации "Люди"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотография победившая в номинации "Детская фотография"

Фотоконкурс "Абхазия – Родина моя" организован Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. 1 ноября 2017 года в пресс-центре Sputnik Абхазия вице-президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава  объявила о начале фотоконкурса, основной целью которого являлось создание условий для формирования патриотического мировоззрения и продвижения положительного имиджа Абхазии.

Участниками проекта могли стать как профессионалы, так и любители. Всего в конкурсе было представлено пять номинаций: "Люди", "Пейзаж", "Детская фотография", "Город" и "Абхазия глазами гостей".

Фотография, победившая в номинации "Люди", сделана во время прогулки Томаса по набережной Сухума в 2015 году. Он видел пару, играющую в карты каждый день, но однажды понял, что хочет остановиться и запечатлеть этот момент. Фотография детей сделана в Калдахуарской школе-интернате в октябре 2016 года, куда Томас поехал во время кастинга для проекта "Ты супер!".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet  на 1 января 2018 года.




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