Фотограф Sputnik победил в конкурсе "Абхазия – Родина моя"

СУХУМ, 5 фев, Пресс-служба Sputnik, — Фотокорреспондент Sputnik Абхазия Томас Тхайцук стал лучшим сразу в двух номинациях фотоконкурса "Абхазия – Родина моя". Работы фотографа Томаса Тхайцук профессиональное жюри оценило на высший бал в номинациях "Люди" и "Детская фотография". Итоги фотоконкурса были подведены 2 февраля.

"В любой фотографии всегда присутствует отражение, след фотографа. Я останавливаюсь, чтобы сделать кадр, только если меня что-то привлекло, есть связь между происходящим и моим мировоззрением. Я всегда погружен в работу, даже когда прогуливаюсь в свои выходные. Площадка Sputnik настолько многогранна, что я понимаю, что любой кадр, сделанный мною, когда-нибудь окажется востребованным и актуальным. Это очень мотивирует меня", — сказал Томас Тхайцук.

Фотография победившая в номинации "Детская фотография" © Sputnik / Томас Тхайцук

Фотография победившая в номинации "Люди" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 2 © Sputnik / Томас Тхайцук Фотография победившая в номинации "Детская фотография"

Фотоконкурс "Абхазия – Родина моя" организован Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия. 1 ноября 2017 года в пресс-центре Sputnik Абхазия вице-президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава объявила о начале фотоконкурса, основной целью которого являлось создание условий для формирования патриотического мировоззрения и продвижения положительного имиджа Абхазии.

Участниками проекта могли стать как профессионалы, так и любители. Всего в конкурсе было представлено пять номинаций: "Люди", "Пейзаж", "Детская фотография", "Город" и "Абхазия глазами гостей".

Фотография, победившая в номинации "Люди", сделана во время прогулки Томаса по набережной Сухума в 2015 году. Он видел пару, играющую в карты каждый день, но однажды понял, что хочет остановиться и запечатлеть этот момент. Фотография детей сделана в Калдахуарской школе-интернате в октябре 2016 года, куда Томас поехал во время кастинга для проекта "Ты супер!".

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* По данным LiveInternet на 1 января 2018 года.