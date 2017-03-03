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Пресс-конференция
РУП
"Черноморэнерго"
в
Sputnik
Абхазия
13:18 03.03.2017
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Пресс-конференция РУП "Черноморэнерго" в Sputnik Абхазия
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Генпрокуратура: необходимо усилить надзор за работой налоговых служб
В отчете о проделанной работе за 2016 год заместитель Генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба подробно остановился на уголовных делах в области уклонения от уплаты налогов юридическими лицами.
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Адвокат: Нодик Квициния незаконно содержится в МВД
Адвокат Игорь Скнарин заявил, что должностные лица в правоохранительных органах, допустившие незаконное задержание Нодика Квициния, могут быть привлечены к ответственности.
221
Шамба: кражи в Гудаутском районе сократились почти вполовину
Прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба представил отчет о проделанной работе за 2016 год на коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии в пятницу 3 марта.
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