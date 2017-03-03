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Фото из пресс-центра

Пресс-конференция РУП "Черноморэнерго" в Sputnik Абхазия

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  • Пресс-конференция РУП Черноморэнерго в Sputnik Абхазия
  • Пресс-конференция РУП Черноморэнерго в Sputnik Абхазия
  • Пресс-конференция РУП Черноморэнерго в Sputnik Абхазия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Пресс-конференция РУП "Черноморэнерго" в Sputnik Абхазия



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