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Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Чемпионате Азии по киокусинкай

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  • Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ
  • Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ
  • Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ
  • Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ
  • Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Первом Открытом Чемпионате Азии по киокусинкай каратэ



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