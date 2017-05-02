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Видео-мост с ветеранами Великой Отечественной войны

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  • Видео-мост Москва-Сухум с учредителями фонда СКИ в Sputnik Абхазия
  • Видео-мост Москва-Сухум с учредителями фонда СКИ в Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Видео-мост Москва-Сухум с учредителями фонда СКИ в Sputnik Абхазия



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