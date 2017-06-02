Пресс-конференция британской пианистки Май Чариссы о предстоящем концерте в Абхазской государственной филармонии

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Абхазская сборная готова к первой игре ЧЕ ConIFA 2017 Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, пройдет в Северном Кипре с 4 по 11 июня. 5

Агрба о "Послах доброй воли Абхазии": может получиться что-то хорошее В Москве прошел учредительный съезд движения "Послы доброй воли Абхазии", на нем были названы имена людей, которые будут помогать решать социальные проблемы страны. 25