Пресс-конференция британской пианистки Май Чариссы о предстоящем концерте в Абхазской государственной филармонии

Чемпионат Европы по футболу ConIFA 2017, в котором участвуют восемь команд, пройдет в Северном Кипре с 4 по 11 июня.
В Москве прошел учредительный съезд движения "Послы доброй воли Абхазии", на нем были названы имена людей, которые будут помогать решать социальные проблемы страны.
Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
Житель города Квайса Тенгиз Гагиев уже три года старается изготовить безупречный виски под брендом Южной Осетии.
Азербайджан и Иран объединят железные дороги в рамках формирования Международного транспортного коридора «Север-Юг».
Путешествие в Армению – как показать армянские традиции и заинтриговать российского туриста?
Работа по внедрению системы экстренного вызова спасателей при авариях и катастрофах с помощью кнопки будет завершена в 2018 году.
По данным медиков, с начала года в столице Кыргызстана отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.
Более 300 российских десантников прибыли в Брест на учениях «Славянское братство» вместе с белорусскими и сербскими подразделениями.
Правящие латвийские партии потерпели поражение на муниципальных выборах в Риге – стоит ли ожидать в 2018 прихода в парламент новых сил?
Сейм Литвы принял поправки в административный кодекс, которые запрещают вечером крики, свист и игру на музыкальных инструментах.
Министерство окружающей среды Молдовы предлагает запретить без разрешения сбор грибов, диких ягод, лекарственных и нелекарственных трав.
После конфликта с властями, ОБСЕ в Таджикистане меняет статус, ограничивает деятельность и закрывает офисы в городах республики.
Частный узбекский телеканал Uzreport TV с 3 июня временно приостановил вещание из-за долгов за услуги по трансляции.
В Эстонии стартовали учения НАТО «Удар сабли», в которых принимают участие солдаты из Великобритании, Франции, США и Финляндии.
Житель города Квайса Тенгиз Гагиев уже три года старается изготовить безупречный виски под брендом Южной Осетии.
Азербайджан и Иран объединят железные дороги в рамках формирования Международного транспортного коридора «Север-Юг».
Путешествие в Армению – как показать армянские традиции и заинтриговать российского туриста?