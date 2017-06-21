Пресс-конференция о концерте "Нескучная классика"

Пресс-центры МИА "Россия сегодня" и Sputnik Абхазия провели трансляцию учредительного съезда благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии", которое будет заниматься гуманитарными проектами в области здравоохранения, образования и спорта.
Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии, на котором обсуждалась ситуация с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, прошло в среду 21 июня в Сухуме.
В рамках международного фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме юношества состоялся показ художественного фильма по мотивам рассказов Фазиля Искандера "Время счастливых находок".
Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии прошло в среду 21 июня в Сухуме.
Североосетинские спасатели эвакуируют людей с турбазы "Горячие источники", где ливнем смыло мост.
В Кишиневе заинтересованы в усилении контактов с Азербайджаном в энергетике, а также участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации госсобственности Молдовы.
Sputnik Армения рассказывает о мифах, в которые когда-то верили их предки и которые сейчас стали лишь сказаниями.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев подписал постановление правительства о переименовании аэропорта Астаны в честь главы государства Нурсултана Назарбаева.
Россия разом списала Кыргызстану все долги, заявил по итогам встречи с главой России Владимиром Путиным в Кремле президент Алмазбек Атамбаев.
Вооруженные силы Беларуси получат от Китая на безвозмездной основе партию бронеавтомобилей CS/VN3.
Крупный пожар на мусорном полигоне в Слоке ликвидирован в ночь на вторник, его тушение заняло почти 60 часов, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.
Прямое авиационное сообщение открылось между Санкт-Петербургом и Палангой, сообщает пресс-служба аэропорта "Пулково" Санкт-Петербурга.
Глава Республики Молдова Игорь Додон проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну.
Командующий войсками Центрального военного округа России генерал Владимир Зарудницкий прибыл в Таджикистан для проверки 201-й военной базы РФ.
Предприниматели Узбекистана и Таджикистана выступают за отмену визового режима между двумя странами.
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу, в которой оспаривается отказ в преподавании на русском языке в гимназической ступени в Русской гимназии Хааберсти в Таллинне.
Североосетинские спасатели эвакуируют людей с турбазы "Горячие источники", где ливнем смыло мост.
В Кишиневе заинтересованы в усилении контактов с Азербайджаном в энергетике, а также участии азербайджанских компаний в тендерах по приватизации госсобственности Молдовы.
Sputnik Армения рассказывает о мифах, в которые когда-то верили их предки и которые сейчас стали лишь сказаниями.