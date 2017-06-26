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Фото из пресс-центра

Пресс-конференция, посвященная Дню борьбы с наркоманией

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  • Председатель правления фонда Центр здоровой молодежи Теймураз Карди-оглы
  • Главный нарколог Республиканского наркодиспансера Ирма Ануа
  • Пресс-конференция по теме наркомании
© Sputnik / Томас Тхайцук
Председатель правления фонда "Центр здоровой молодежи" Теймураз Карди-оглы



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