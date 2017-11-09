Пресс-конференция с фондом АШАНА об акции "Урок Добра"

XI Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября.

Съемки 20-серийного киноальманаха "Зиновьев, я люблю тебя!", на создание которого ушло около семи лет, проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а музыку записали в Абхазии.