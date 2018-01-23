Пресс-конференция об отчетном концерте музыкальной студии Фаи Мархолия

О том, что самое невкусное в абхазской кухне и как это можно исправить, читайте в колонке колумниста Sputnik Елены Нездоровиной.
Пресс-конференция, посвященная концерту учеников музыкальной студии Фаи Мархолия, прошла в Sputnik 23 января.
Президенту США Дональду Трампу нужно передоговариваться с мировыми игроками о новых правилах игры, причем с учетом того, что мировая свободная торговля, по большому счету, постепенно сворачивается, считает российский эксперт.
Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.
Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.
Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.
Премьер Казахстана призвал руководителей госорганов, организаций и частных компаний не задерживать допоздна работников связи с обрушившимися морозами.
Президент Кыргызстана посоветовал гражданам республики покупать больше коров, чтобы не становиться трудовыми мигрантами.
Около часа был закрыт вестибюль станции минского метро "Каменная горка" из-за обнаруженной там бесхозной сумки.
Почему Евросоюз не смог добиться цели и снизить зависимость от российского газа, рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Военнослужащие-ополченцы из Литвы устроили драку на американской военной базе Хоэнфельс в Германии в ходе учений "Союзнический дух".
В Национальном олимпийском комитете Молдовы назвали имена двух спортсменов, завоевавших право представить республику на Олимпийских играх.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление о переименовании ряда городов, районов и селений, в том числе города Курган-Тюбе
В восемнадцати километрах от столицы Узбекистана произошло землетрясение – эпицентр толчков располагался в соседнем Казахстане.
Из-за нерегулируемости и неустойчивости рынка криптовалют крупнейший банк Северных стран Nordea запретил торговать ими.
Спасатели Северной Осетии успешно провели поисковые работы на вершине горы Тарская, где с маршрута сбились два жителя Владикавказа.
Более трети от общего объема произведенной в Азербайджане продукции ненефтяного сектора отправляется в Россию: во главе всего – помидоры.
Лондонский "Арсенал" восторженно поприветствовал Генриха Мхитаряна на своем официальном сайте и страничках в социальных сетях.