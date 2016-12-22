СУХУМ, 22 декабря, Пресс-служба Sputnik, – Согласно данным опроса Sputnik.Мнения, большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%) считают, что за последний год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась. В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%. Опрос проведен компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

© Sputnik. Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 22 по 26 октября 2016 года. В опросе приняли участие 7043 респондентов в возрасте старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и США. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/