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Sputnik.Мнения: жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

© Sputnik. Игорь Руссак
Пресс-релизы
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Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

СУХУМ, 22 декабря, Пресс-служба Sputnik, – Согласно данным опроса Sputnik.Мнения, большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%) считают, что за последний год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась. В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%. Опрос проведен компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik.

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии. 

Среди недовольных в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.  

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось.

Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами
© Sputnik.
Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 22 по 26 октября 2016 года. В опросе приняли участие 7043  респондентов в возрасте старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и США. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Справка о проекте Sputnik.Мнения

Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. 

Sputnik— международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на десятках языках мира, в том числе и на абхазском.

Познакомьтесь с другими исследованиями Sputnik.Мнения:

http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

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