Соцсети Sputnik Абхазия стали лидером по числу подписчиков

СУХУМ, 19 янв, Пресс-служба Sputnik, — По итогам декабря 2016 годя аккаунты в социальных сетях информационного агентства и радио Sputnik Абхазия стали самым популярными по числу подписчиков. В измерении, проведенном МИА "Россия сегодня", участвовали официальные каналы агентства в Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте и YouTube. По итогам ушедшего года соцсети Sputnik Абхазия обогнали по общему числу подписчиков аккаунты таких лидеров медиарынка Абхазии как информационные агентства "Апсныпресс" и "Абхазия-Информ", а также новостной портал "АпсныЛайф". Наиболее популярными из каналов Sputnik у пользователей страны стали аккаунты Sputnik в Instagram и Facebook.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Социальные сети сегодня - один из наиболее востребованных информационных каналов и очень популярны в Абхазии. Sputnik Абхазия уделяет большое внимание качественному наполнению своих аккаунтов в различных социальных сетях. Мы крайне рады тому, что наши читатели столь высоко оценили работу Sputnik".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на декабрь 2016 года.