Sputnik покажет российское шоу "Ты супер!" в странах СНГ и Балтии онлайн

СУХУМ, 10 фев, Пресс-служба Sputnik. — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия запускает на своих ресурсах трансляцию прямых эфиров международного детского вокального конкурса "Ты супер!" телеканала НТВ. Трансляции стартуют в еженедельном режиме, начиная с 11 февраля в 20:00 МСК, на порталах Sputnik в 10 странах СНГ И Балтии*. Первыми участниками шоу из стран евразийского пространства станут вокалисты из Казахстана, Армении и Молдовы – Владимир Сарафутдинов, Ангелина Папикян и Анна Ерхан. Узнать о том, как живут и готовятся к своим выступлениям юные конкурсанты, можно в профильных рубриках на сайтах Sputnik и в соцсетях.

В социальных сетях Sputnik пользователи могут поддержать участников шоу пожеланиями им успеха и победы. Самые яркие пожелания Sputnik передаст талантливым детям по их возвращении в страну.

PR-служба НТВ "Ты супер"

Оценивать участников телевизионного шоу НТВ "Ты супер!" будет компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие музыканты и продюсеры РФ. Среди них – неординарная Ёлка и певец Стас Пьеха, музыкальный продюсер Виктор Дробыш, а также оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина. Ведущим проекта станет Вадим Такменёв. Конкурс "Ты супер!" реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

*Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

PR-служба НТВ "Ты супер"!

НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров отечественного телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка. С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

© Sputnik. Владимир Трефилов Пресс-конференция, посвященная международному детскому вокальному конкурсу телеканала НТВ "Ты супер!" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня.

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