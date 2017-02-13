Фотокорреспондент Sputnik победил в World Press Photo

АМСТЕРДАМ, 13 фев, пресс-служба Sputnik. Фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников занял первое место в одном из самых престижных конкурсов мира World Press Photo 2016. Серия фотографий, которая принесла россиянину победу в номинации "Долгосрочный проект", озаглавлена "Черные дни Украины" (Black Days of Ukrainе) и рассказывает о жизни мирного населения Донбасса в период военного противостояния на юго-востоке Украины.

Специальный фотокорреспондент Sputnik Валерий Мельников:

"Через объектив камеры я старался передать весь ужас происходящего. Испытываю двойственные чувства — я безгранично рад такому признанию как журналист и профессионал, при этом мне искренне жаль людей и мирных жителей, в жизнь которых пришла беда. Освещение военных конфликтов и трагедий средствами фотографии — это важная работа, которую ежегодно делают многие журналисты по всему миру, часто рискуя своей жизнью".

Беженцы на пограничном пункте пропуска "Изварино" в Луганской области © Sputnik. Валерий Мельников

Ситуация в Луганске © Sputnik. Валерий Мельников

Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области © Sputnik. Валерий Мельников 1 / 3 © Sputnik. Валерий Мельников Беженцы на пограничном пункте пропуска "Изварино" в Луганской области

World Press Photo – самый авторитетный международный ежегодный смотр фотожурналистики, который во многом определяет стандарты профессии. Для любого фоторепортера получить приз World Press Photo — так же престижно, как актеру стать обладателем "Оскара". За звание победителей в конкурсе 2016 года боролись более 5034 фотографов из 125 стран, а общее количество фотографий превысило 80 000. Члены жюри конкурса объявили 45 победителей из 25 стран.

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