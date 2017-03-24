Sputnik Абхазия отметит Всемирный день театра

СУХУМ, 24 марта, Пресс-служба Sputnik, - В рамках партнерства с Государственным русским театром драмы имени Фазиля Искандера информационное агентство и радио Sputnik Абхазия откроет фотовыставку "Жизнь театра" в понедельник 27 марта. Экспозиция приурочена к празднованию Всемирного дня театра и включает 20 работ фотокорреспондентов Sputnik Абхазия, запечатлевших фрагменты полюбившихся сухумской публике спектаклей, среди которых "Рождество в доме Купьелло", "Черная курица", "Тартюф" и другие.

Выставка в театральном фойе РУСДРАМа открыта для посетителей до 31 марта и свободна для входа. Часы работы выставки — с 11:00 до 19:00.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Фотография способна поймать в объектив камеры самое потаенное, что выражает суть театрального искусства, — эмоцию, полет творческой фантазии. В День театра Sputnik Абхазия рад подарить жителям и гостям Сухума возможность совершить фотопутешествие по спектаклям одного из ведущих театров страны".

"Театральная фотография – это особый вид фотоискусства, требующий от фотографа максимального профессионализма. Театральная фотография – это не только остановленное мгновение, это особая форма передачи накала и драматизма спектакля, актерской игры", — отметил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.

* По данным LiveInternet на февраль 2017 года.