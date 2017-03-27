Фотокорреспондент Sputnik взял Photo Istanbul Awards

СУХУМ, 27 марта, Пресс-служба Sputnik. - Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий – Istanbul Photo Awards. Это уже вторая победа Алексея в этом престижном конкурсе. В этом году Алексей Филиппов занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports). На суд жюри конкурса, среди которых ведущие специалисты своей области: спортивный фотограф Getty Images Камерон Спенсер, директор развития фотобизнеса AFP Микел Скотто, директор фотослужбы журнала National Geographic Сара Лин и фотожурналист, многократный победитель конкурса и член жюри World Press Photo Юрий Козырев, было подано 25 000 заявок в категориях "Новости" и "Спорт". Фотографии победителей будут представлены на выставках в разных городах мира.

Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь © Sputnik. Алексей Филиппов

Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок © Sputnik. Алексей Филиппов

Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье © Sputnik. Алексей Филиппов

Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро © Sputnik. Алексей Филиппов

Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация © Sputnik. Алексей Филиппов

Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий © Sputnik. Алексей Филиппов

Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация © Sputnik. Алексей Филиппов 1 / 7 © Sputnik. Алексей Филиппов Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь

Серия фотографий Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На снимках изображены Изабелла Онишко (Канада), выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин, Элефтериос Петруниас (Греция) на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, Александр Наддур (США), завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин и другие.

Istanbul Photo Awards – ежегодный международный конкурс новостных и спортивных фотографий, который проводится агентством "Анадолу".

Sputnik Images — фотобанк международного информационного агентства и радио Sputnik, мультимедийными информационные центры которого представлены в десятках стран. Sputnik включает в себя информационные порталы, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.



