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Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий

Фотокорреспондент Sputnik взял Photo Istanbul Awards

© Sputnik. Алексей Филиппов
Пресс-релизы
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СУХУМ, 27 марта, Пресс-служба Sputnik. - Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий – Istanbul Photo Awards. Это уже вторая победа Алексея в этом престижном конкурсе. В этом году Алексей Филиппов  занял второе место в категории "Спортивные истории" (Story Sports). На суд жюри конкурса, среди которых ведущие специалисты своей области: спортивный фотограф Getty Images Камерон Спенсер, директор развития фотобизнеса AFP Микел Скотто, директор фотослужбы журнала National Geographic Сара Лин и фотожурналист, многократный победитель конкурса и член жюри World Press Photo Юрий Козырев, было подано 25 000 заявок в категориях "Новости" и "Спорт".  Фотографии победителей будут представлены на выставках в разных городах мира. 

  • Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро
    Тренировка олимпийской сборной России по спортивной гимнастике в Рио-де-Жанейро
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий
    Специальный фотокорреспондент Sputnik Алексей Филиппов победил в международном конкурсе новостных и спортивных фотографий
    © Sputnik. Алексей Филиппов
  • Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация
    Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Квалификация
    © Sputnik. Алексей Филиппов
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© Sputnik. Алексей Филиппов
Олимпиада 2016. Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь

Серия фотографий Алексея Филиппова под названием "На кончиках пальцев" сделана на XXXI летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году. На снимках изображены Изабелла Онишко (Канада), выполняющая упражнения на бревне в финале соревнований по спортивной гимнастике среди женщин, Элефтериос Петруниас (Греция) на разминке перед выполнением упражнений на кольцах на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин, Александр Наддур (США), завоевавший бронзовую медаль в упражнениях на коне на соревнованиях по спортивной гимнастике среди мужчин и другие. 

Istanbul Photo Awards – ежегодный международный конкурс новостных и спортивных фотографий, который проводится агентством "Анадолу".

Sputnik Images — фотобанк международного информационного агентства и радио Sputnik, мультимедийными информационные центры которого представлены в десятках стран. Sputnik включает в себя информационные порталы, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.




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