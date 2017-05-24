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Конкурс рисунков

Sputnik предложил юным жителям и гостям Абхазии рассказать о лете

© Sputnik.
Пресс-релизы
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СУХУМ, 24 мая, Пресс-служба Sputnik, — В преддверии празднования Международного дня защиты детей и на пороге летних каникул информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предложило юным жителям и гостям республики стать участниками конкурса рисунков. Самые яркие эмоции и мечты в преддверии лета дети могут выразить в рисунках и прислать их фотографии до 26 мая на электронный адрес редакции Sputnik.  Голосование пользователей за понравившийся рисунок будет открыто до 29 мая на сайте Sputnik. Итоги конкурса будут объявлены 30 мая. Победителем конкурса и обладателем приза от Sputnik – фотосессии в одном из парков города Сухума — станет автор работы, набравшей большее число голосов.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "В преддверии Дня защиты детей и столь любимой всеми летней поры Sputnik рад поощрить юных жителей Абхазии к творчеству. Надеемся, что яркие и красочные работы юных жителей Абхазии и гостей нашей страны передадут летнее настроение всем нашим читателям".

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   

*По данным LiveInternet  на  1 мая 2017 года. 



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