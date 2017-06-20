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Sputnik Абхазия поддержит фестиваль Искандера

© Sputnik. Александр Кряжев
Пресс-релизы
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СУХУМ, 20 июня, Пресс-служба Sputnik, - Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера III Международного Фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который пройдет с 20 по 22 июня в Сухуме.

Фестиваль назван по одноименному рассказу крупнейшего писателя современности, классика русской литературы и певца Абхазии Фазиля Искандера. 

В день открытия фестиваля на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в исполнении студентов III актерского курса абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина. На открытии фестиваля Sputnik Абхазия представит инфографику с фактами из жизни и творчества Фазиля Искандера.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия рад оказать поддержку Фестивалю, посвященного творчеству одного из самых значимых для Абхазии писателей и ставшему уже доброй традицией. Данный фестиваль играет важную роль в культурном объединении Абхазии, России и других стран. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно детальнее рассказать о фестивале тем, кто физически не смог на нем присутствовать".

III Международный Фестиваль культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека" курируется Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Международным фондом культуры Фазиля Искандера. 

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   



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