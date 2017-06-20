Sputnik Абхазия поддержит фестиваль Искандера

СУХУМ, 20 июня, Пресс-служба Sputnik, - Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера III Международного Фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который пройдет с 20 по 22 июня в Сухуме.

Фестиваль назван по одноименному рассказу крупнейшего писателя современности, классика русской литературы и певца Абхазии Фазиля Искандера.

В день открытия фестиваля на сцене Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера состоится премьера спектакля "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в исполнении студентов III актерского курса абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина. На открытии фестиваля Sputnik Абхазия представит инфографику с фактами из жизни и творчества Фазиля Искандера.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия рад оказать поддержку Фестивалю, посвященного творчеству одного из самых значимых для Абхазии писателей и ставшему уже доброй традицией. Данный фестиваль играет важную роль в культурном объединении Абхазии, России и других стран. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно детальнее рассказать о фестивале тем, кто физически не смог на нем присутствовать".

III Международный Фестиваль культуры Фазиля Искандера “Стоянка человека" курируется Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Международным фондом культуры Фазиля Искандера.

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