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Анонс пресс-конференция

Пресс-конференция к 90-летию НИИЭПиТа АНА

© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-релизы
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15 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая мероприятия, запланированные в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. 

В пресс-конференции примут участие: 

Миквабия Зураб Ясонович – директор НИИЭПиТа АНА, председатель оргкомитета конференции, посвященной 90-летию НИИЭПиТа АНА;

Ахуба Лариса Отаровна – куратор конференции, заведующая лабораторией биохимических исследований;

Матуа Алиса Зауровна – старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии;

Попов Владимир Анатольевич – фотограф, куратор фотовыставки, приуроченной к 90-летию НИИЭПиТа АНА;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж). 

Аккредитация по телефону: +79409262616. 

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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