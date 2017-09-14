Пресс-конференция к 90-летию НИИЭПиТа АНА

15 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая мероприятия, запланированные в рамках празднования 90-летия Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

Миквабия Зураб Ясонович – директор НИИЭПиТа АНА, председатель оргкомитета конференции, посвященной 90-летию НИИЭПиТа АНА;

Ахуба Лариса Отаровна – куратор конференции, заведующая лабораторией биохимических исследований;

Матуа Алиса Зауровна – старший научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии;

Попов Владимир Анатольевич – фотограф, куратор фотовыставки, приуроченной к 90-летию НИИЭПиТа АНА;

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.