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Sputnik Абхазия станет партнером крупных спортивных событий

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Пресс-релизы
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СУХУМ, 13 октября, Пресс-служба Sputnik, — Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия выступит в роли информационного партнера беспрецедентных спортивных мероприятий, которые состоятся в Сухуме 14 и 15 октября. Впервые в Абхазии пройдут сразу два крупных события – Кубок Евразии по плаванию на открытой воде и соревнования по триатлону. Также в поддержку этих состязаний состоится дружеский забег "Сухумский октябрь", в котором примет участие и команда Sputnik Абхазия.

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Мы рады войти в спортивную историю Абхазии, став информационным партнером таких беспрецедентных для Абхазии соревнований. Мы очень рады тому, что все больше жителей нашей страны стремится к здоровому образу жизни. Sputnik будет всегда способствовать развитию этой полезной для всех тенденции".

Финал кубка Евразии по плаванию на открытой воде состоится 14 октября на набережной Махаджиров (площадь возле драмтеатра). Регистрация участников состоится вплоть до 23:59 12.10.2017.

Забег
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Сухумский октябрь": организаторы забега предложили выбрать дистанцию

На стартах по триатлону 15 октября стартуют две взрослых дисциплины (олимпийская и спринт) и детская дистанция. Принять в них участие могут не только профессиональные спортсмены, но и спортсмены-любители. Соревнования пройдут на набережной Махаджиров с 08:00 до 15:00. Зарегистрироваться на участие в состязании можно до 13 октября  в 19:00. 

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия  занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.   




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