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Sputnik поддержит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

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Пресс-релизы
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СУХУМ, 13 октября, Пресс-служба Sputnik, — Международное информационное агентство и радио Sputnik будет подробно освещать XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Агентство выступает международным информационным партнером мероприятия. На презентационном стенде Sputnik участники смогут увидеть и прочитать новости фестиваля, России  и мира, и ознакомиться с деятельностью информагентства.

В течение недели на стенде Sputnik будет работать радиостудия, в эфире которой выступят политики, артисты, спортсмены мирового уровня, а также молодежь, имеющая свой взгляд на глобальные проблемы. Цели, стоящие перед современным молодым поколением можно будет обсудить с представителями власти, экспертами в области экономики, науки и культуры.

За  новостями фестиваля, а также за главными международными событиями дня на стенде Sputnik можно будет следить на специальной видеостене, работающей в режиме онлайн все дни фестиваля. Формированием информационного контента займутся более 15 международных редакций Sputnik, находящихся в разных точках земного шара.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.  Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус. #ВолонтерамиМира станут 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая «серебряных» волонтёров.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

 




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