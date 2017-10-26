Sputnik стал партнером VIII Абхазо-российского делового форума

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия вновь стало официальным информационным партнером VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме, участие в котором примут представители деловых кругов России и Абхазии.

Помимо полноценного многоформатного освещения мероприятия, в этом году Sputnik предложил более интегрированную форму партнерства, организовав работу радиостудии, в эфире которой выступят известные спикеры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скоро "Восьмой": как развивался Абхазо-российский деловой форум

Временно исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба: "От имени Государственного инвестиционного агентства хочу выразить благодарность и признательность информационному агентству Sputnik Абхазия за активную информационную поддержку VIII Абхазо-российского делового форума".

Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба: "Sputnik Абхазия рад вновь взять на себя ответственную миссию информационного освещения Абхазо-российского делового форума. Он представляет инвестиционный потенциал Абхазии на очень высоком уровне и способствует качественному развитию деловых взаимоотношений между нашими странами".

Восьмой абхазо-российский деловой форум начнет свою работу завтра, 27 октября, в городе Сухум, в Кабинете Министров Республики Абхазия. Организаторами Форума выступают Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство экономики Республики Абхазия.

Форум традиционно будет посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии. В рамках деловой программы Форума предполагается проведение четырех круглых столов, состоится очередное заседание Российско-абхазского делового совета и биржа деловых контактов для представителей деловых кругов.

Sputnik Абхазия начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на абхазском и русском языках, радио и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Портал Sputnik Абхазия занимает первое место среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Абхазия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском языках.