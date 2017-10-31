Пресс-конференция о фотоконкурсе ТПП "Абхазия – Родина моя"

1 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция представителей Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия о фотоконкурсе "Абхазия – Родина моя".

О целях, задачах, условиях участия в конкурсе расскажут:

Вице-президент ТПП РА Мерхцулава Тамила;

Специалист управления информационных технологий рекламы выставочной деятельности Щарида Тужба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.