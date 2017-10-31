Пресс-конференция об участии Абхазии в чемпионате мира по каратэ

1 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии команды из Абхазии в Чемпионате мира по косики каратэ IKKFF 2017. В Чемпионате примут участие более 1 500 лучших бойцов косики каратэ из Японии, Канады, США, Алжира, Австралии и других стран мира.

В пресс-конференции примут участие:

Президент Федерации косики каратэ сёриндзи-рю Демис Адлейба;

Вице-президент Федерации косики каратэ Беслан Адлейба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.