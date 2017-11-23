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Большинство европейцев хотят улучшения отношений с Россией, показал опрос

© Sputnik. Игорь Руссак
Пресс-релизы
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Абсолютное большинство граждан Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и ЕС улучшились в ближайшем будущем, показал опрос "Sputnik.Мнения".

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. В ФРГ 87% жителей высказались за скорейшее налаживание связей между Евросоюзом и Россией. На востоке страны сторонников партнерства оказалось больше, чем на западе, при этом приверженцы левых взглядов выступают за добрососедские отношения активнее немецких правых

Во Франции за укрепление сотрудничества Москвы и Брюсселя высказались 79% опрошенных. Наиболее последовательно эту позицию отстаивают избиратели партии "Правые", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения".

На улучшение отношений надеются 68% британцев, причем наибольшей поддержкой на эта идея пользуется у либеральных демократов.

Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и РФ наладились в ближайшем будущем?
Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и РФ наладились в ближайшем будущем?

Сторонниками партнерства с Россией оказались 85% граждан Польши, в основном левые и центристы. Активную позицию занимают также прихожане католической церкви. 

В Великобритании, Германии и Франции респонденты-мужчины и люди с высшим образованием чаще высказывались в пользу дружбы с Россией. Во всех четырех странах за примирение чаще выступали люди старше 65 лет.

Опрос провела IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.




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