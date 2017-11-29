Пресс-конференция по итогам визита фонда "Апсны" в Иорданию

29 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам рабочей поездки делегации Международного фонда "Апсны" в Иорданию.

Целью визита являлось участие в экономическом форуме, прошедшем в Аммане.

В рамках визита состоялись встречи со спикером Парламента Иордании Атифом Аль Тарауном, с принцем Асем бен Найефом, с представителями черкесской диаспоры, а также ряд других встреч.

О том, как проходил визит, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Президент Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа;

Вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия;

Исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Симон Агрба;

Предприниматель Дмитрий Аргун.