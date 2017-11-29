Пресс-конференция по итогам визита фонда "Апсны" в Иорданию

Целью визита являлось участие в экономическом форуме, прошедшем в Аммане.
В рамках визита состоялись встречи со спикером Парламента Иордании Атифом Аль Тарауном, с принцем Асем бен Найефом, с представителями черкесской диаспоры, а также ряд других встреч.
О том, как проходил визит, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:
Президент Международного фонда "Апсны" Сенер Гогуа;
Вице-президент Международного фонда "Апсны" Максим Гвинджия;
Исполняющий обязанности директора Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Симон Агрба;
Предприниматель Дмитрий Аргун.