Пресс-конференция о рабочих поездках комитета по репатриации

30 ноября в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об итогах поездки делегации Государственного Комитета Республики Абхазия по репатриации в Турцию и Иорданию.

Об участии делегации в выборах руководителей Абхазской Федерации в Турции, Кавказской Федерации в Турции, о рабочей встрече делегации с председателем культурного центра "Диуан аль-Абаза" в Иордании в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет:

Председатель Государственного Комитета Республики Абхазия по репатриации Беслан Дбар.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.