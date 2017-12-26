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Прима-балерина театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева

Солистка театра Эйфмана провела мастер-класс для участников "Ты супер! Танцы"

© Sputnik
Пресс-релизы
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Прима-балерина Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева встретилась с участниками проекта "Ты супер! Танцы", для которых международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в культурную столицу России.

СУХУМ, 26 декабря, Пресс-служба Sputnik. Знаменитая балерина рассказала юным танцорам о том, как справиться с волнением перед выступлением и мотивировать себя перед выходом на сцену. После этого Любовь Андреева вместе с приглашенным солистом Латвийского Национального балета Денисом Климуком продемонстрировали ряд виртуозных балетных поддержек, которые произвели огромное впечатление на детей. В свою очередь молодые слушатели смогли проявить себя перед знаменитыми артистами, исполнив свои национальные танцы.

"Все дети очень талантливые. Три дня подряд я смотрела их выступления и искренне восторгалась увиденным. У меня сердце замирало от сложнейших, практически цирковых приемов в их танцах. Пусть продолжают танцевать, и у них все получится", — сказала Любовь Андреева.

"Я счастлива знакомству с Любой. Ее пример очень вдохновляет и мотивирует нас. Надеюсь, что когда-нибудь смогу так же танцевать на большой сцене", — отметила Милена Тачулия из Абхазии.

Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Фото: PR НТВ
Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" новогоднее чудо

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы. 

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы – Ленинградский "Новый балет"). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа. Сегодня коллектив Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Я — Дон Кихот", "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Чайка", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA". Эти снискавшие всеобщее признание работы на самом высоком художественном уровне представляют достижения современного российского балета. Создание оригинального хореографического репертуара России на базе традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм балетного искусства XXI века – основные составляющие творческой миссии Бориса Эйфмана и его труппы.

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.




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