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Валерий Гергиев встретился с участниками проекта Ты супер! Танцы

Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"

© Sputnik
Пресс-релизы
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (73)
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СУХУМ, 27 декабря, Пресс-служба Sputnik, — Художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижёр Валерий Гергиев встретился с участниками  проекта "Ты супер! Танцы", для которых международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в Санкт-Петербург. Дети пообщались с руководителем Мариинки после посещения оперы "Рождественская сказка".

Знаменитый артист поделился бесценным опытом со своими слушателями и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров. Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать как работает оркестр. А вот почувствовать его  работу  можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

"Я впервые побывала в опере. Даже представить не могла, что будет так красиво: музыка, декорации, костюмы артистов были  просто великолепны. Встреча с Гергиевым была для меня сюрпризом. Не ожидала, что знаменитый дирижёр, которого я раньше видела только по телевизору, будет таким открытым и добрым", — сказала Астхик Мхитарян из Армении.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (73)



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    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

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