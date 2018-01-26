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Sputnik и Дирекция II Европейских игр подписали соглашение об информационном сотрудничестве

Sputnik и Дирекция II Европейских игр подписали соглашение об информационном сотрудничестве

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Пресс-релизы
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СУХУМ, 26 января, Пресс-служба Sputnik, — Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в состав медиагруппы МИА "Россия сегодня",  и фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" подписали соглашение об информационном взаимодействии. Цель сотрудничества – качественное и оперативное освещение Игр на международном уровне. Подписи под документом поставили первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков и директор по коммуникациям и PR фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Алексей Богданович. В России ключевые события соревнований, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года, будет освещать агентство "Р-Спорт".

"Мы очень рады, что Sputnik стал медиапартнером таких крупных международных соревнований. Это позволит продемонстрировать все наши мультимедийные возможности для аудиторий из разных точек мира. Подписание этого соглашения является для Sputnik важным шагом на пути к его развитию", — сказал Сергей Кочетков.

"Подписывая это соглашение, мы начинаем новый этап сотрудничества в информационном пространстве России и Беларуси. Мы надеемся на плодотворную и успешную работу с порталами "Р-Спорт" и Sputnik. Документ определяет взаимодействие обеих сторон, направленное на продвижение и популяризацию предстоящих II Европейских игр 2019 года и стимулирование интереса у болельщиков не только из Беларуси и России, но и всего мира. Приятно, что наши партнеры понимают, что Европейские игры – это большое событие, которое привлекает всеобщее внимание", — отметил Алексей Богданович.

II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. В рамках II Европейских игр будут проведены соревнования по 15 видам спорта, 10 из которых станут квалификационными для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. В программе соревнований будут разыграны 208 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах.

Sputnik (sputniknews.com) – информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.




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  • Заседание парламента посвященное взлету цен
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    Правящая партия Армении пока не обсуждала кандидатуру премьер-министра, который займет этот пост после перехода республики на парламентскую форму правления.

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