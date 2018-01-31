Стал известен состав жюри второго сезона "Ты супер!"

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Судейские кресла во втором сезоне международного детского вокального конкурса "Ты супер!" займут: народный артист, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.
- Игорь Крутой© Sputnik.
- Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"© Sputnik
- Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"© Sputnik.
- Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!"© Sputnik.
Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что вокальный конкурс "Ты супер!" доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в прайме.
"Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям "путевку в жизнь", ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных, несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища", — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в состав медиа группы МИА "Россия сегодня", является бессменным партнером проекта, помогает искать таланты в странах СНГ и Балтии.
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко подчеркнул, что одна из главных задач конкурса – помочь изменить жизнь участников в лучшую сторону.
"Но и мы сами изменились. Sputnik, являясь информационным агентством, взял на себя непривычную функцию – поиска детей. Эту задачу нам помогают решить более 600 наших сотрудников в разных странах, и с каждым сезоном будущих конкурсантов мы находим все быстрее".
В "Ты супер!" примут участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России (от острова Сахалин до республики Дагестан), а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвуют ребята из Германии и Сирии.