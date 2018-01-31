Стал известен состав жюри второго сезона "Ты супер!"

Международный детский вокальный проект "Ты супер!" – совместный проект международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ. Проект помогает реализоваться в творчестве детям со сложными судьбами.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik. Судейские кресла во втором сезоне международного детского вокального конкурса "Ты супер!" займут: народный артист, композитор Игорь Крутой, поп-исполнитель, победитель зрительского голосования "Евровидения-2016" Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, а также композитор и продюсер Виктор Дробыш.

Игорь Крутой © Sputnik.

Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!" © Sputnik

Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!" © Sputnik.

Пресс-конференция по старту второго сезона проекта "Ты супер!" © Sputnik. 1 / 4 © Sputnik. Игорь Крутой

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что вокальный конкурс "Ты супер!" доказал, что у таланта нет границ, а федеральным каналам не стоит опасаться социальных историй в прайме.

"Задумывая этот конкурс, мы надеялись, что проект даст детям "путевку в жизнь", ведь у большинства из них даже не было минимального музыкального образования. И мы уже видим первые результаты: почти все финалисты в прошлом году приняли участие в различных музыкальных детских конкурсах, в том числе и международных, несколько участников поступили или планируют поступить в музыкальные училища", — рассказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Международное информационное агентство и радио Sputnik, входящее в состав медиа группы МИА "Россия сегодня", является бессменным партнером проекта, помогает искать таланты в странах СНГ и Балтии.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко подчеркнул, что одна из главных задач конкурса – помочь изменить жизнь участников в лучшую сторону.

"Но и мы сами изменились. Sputnik, являясь информационным агентством, взял на себя непривычную функцию – поиска детей. Эту задачу нам помогают решить более 600 наших сотрудников в разных странах, и с каждым сезоном будущих конкурсантов мы находим все быстрее".

В "Ты супер!" примут участие 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России (от острова Сахалин до республики Дагестан), а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвуют ребята из Германии и Сирии.