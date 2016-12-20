Вооруженное нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова произошло в Анкаре 19 декабря в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок".

22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ ворвался в помещение и, когда посол России в Турции Карлов завершал свою речь, выстрелил ему в спину. 62-летнего дипломата госпитализировали, однако вскоре он скончался. Нападавший был ликвидирован силовиками. Теракт в эфире радио Sputnik Беларусь прокомментировал главный редактор российского журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"То, что произошло, показывает истинное лицо людей, которые вернули в 21 век человеконенавистническую средневековую идеологию. В наше время, когда такое убийство осуществляется публично под телекамеры, оно вызывает только шок", — заявил Коротченко.

Он полагает, что эта акция была спланирована не террористом-одиночкой. За ним стоят силы, не заинтересованные в мирном урегулировании ситуации в Сирии.

"Это попытка отбросить отношения России и Турции в эпоху, когда турецкими ВВС был сбит российский боевой самолет, и погиб наш летчик. И, конечно, надо смотреть, куда тянутся нити этого убийства", — резюмировал в эфире радио Sputnik Беларусь Игорь Коротченко.