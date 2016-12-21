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Аббас Джума
© Sputnik.

Политолог: у террористов не получится рассорить Россию и Турцию

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Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)
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Политолог Аббас Джума о ситуации вокруг убийства российского дипломата, отмены пресс-конференции В. В. Путина, мировой реакции на произошедшее, соболезнований Трампа, российско-турецких отношениях.

"Неоднозначная реакция мировых СМИ на убийство российского дипломата, их странные взаимоотношения с мировым терроризмом, связана с тем, что присутствие России в Сирии воспринимается в мире крайне неоднозначно. Внутри любой страны можно найти колоссальное  количество оценок сирийскому конфликту и вмешательство в него России. Кто-то выставляет Россию в качестве палача, в качестве военного преступника. Но все, что исходит из этого, любой побочный эффект, а убийство российского посла в Анкаре – это побочный эффект происходящего в Сирии, трактуется неоднозначно", — сказал эксперт по Ближнему Востоку в интервью журналисту Армену Гаспаряну. 

Аббас Джума также поделился своим мнением о том, с чем связано молчание президента США Барака Обамы после теракта в Анкаре, и почему Дональд Трамп выразил соболезнования России в связи с гибелью посла. 

По словам политолога, вряд ли убийство российского дипломата станет поводом для серьезной заварухи, по той причине, что тут же были обозначены цели террористов — рассорить Россию и Турцию. Россия и Турция сделают все, чтобы террористы не достигли желаемого. 


Темы:
Убит посол РФ в Анкаре (20)

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