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Сергей Матосян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матосян: чтобы были свет, вода и лифты, за услуги нужно платить

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Лишь 40 процентов жителей Сухума оплачивают услуги ЖКХ и энергетиков, сообщили на пресс-конференции в Sputnik руководители СУЭСа и Жилищного управления столицы.

"Если начать перечислять людей, у которых имеются большие задолженности по оплате за электроэнергию, то в этом списке будет много известных всем имен и фамилий", — отметил  руководитель СУЭСа Тимур Джинджолия. 

Он также сообщил, что за израсходованную электроэнергию в основном платят пожилые люди. 

Начальник Жилищного управления столицы Сергей Матосян подчеркнул, что не только за свет платят лишь 40 процентов жителей столицы – примерно на том же уровне находятся и платежи за коммунальные услуги.

"Наблюдается полное непонимание между потребителями услуг и коммунальными службами. Люди отказываются платить. Нужно пересматривать тарифы, которые несовместимы с жизнедеятельностью  города. Но даже те смехотворные суммы (оплата за квадратный метр жилой площади составляет 1 рубль 60 копеек, что является в 10 раз меньше себестоимости) люди платить не хотят", — рассказал Матосян.

Он считает, что для выхода из сложившейся кризисной ситуации коммунальные и жилищные службы должны быть представлены в органах власти, ими должны всерьез заняться на государственном уровне. 


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