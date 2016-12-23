"Если начать перечислять людей, у которых имеются большие задолженности по оплате за электроэнергию, то в этом списке будет много известных всем имен и фамилий", — отметил руководитель СУЭСа Тимур Джинджолия.

Он также сообщил, что за израсходованную электроэнергию в основном платят пожилые люди.

Начальник Жилищного управления столицы Сергей Матосян подчеркнул, что не только за свет платят лишь 40 процентов жителей столицы – примерно на том же уровне находятся и платежи за коммунальные услуги.

"Наблюдается полное непонимание между потребителями услуг и коммунальными службами. Люди отказываются платить. Нужно пересматривать тарифы, которые несовместимы с жизнедеятельностью города. Но даже те смехотворные суммы (оплата за квадратный метр жилой площади составляет 1 рубль 60 копеек, что является в 10 раз меньше себестоимости) люди платить не хотят", — рассказал Матосян.

Он считает, что для выхода из сложившейся кризисной ситуации коммунальные и жилищные службы должны быть представлены в органах власти, ими должны всерьез заняться на государственном уровне.



