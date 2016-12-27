Как считает эксперт, версия некого свидетеля ФСБ о том, что самолет задел корпусом поверхность воды и после этого пытался взлететь, но не смог, является технически невозможной.

"Это может быть с бумажным самолётиком, а самолет в сто тон с людьми и грузом в нём на такое не способен", — утверждает Смирнов.

Предположение о том, что у самолета не хватило мощности из-за перегруза, вследствие чего произошёл отказ двигателей, он находит маловероятным.

"Любой современный самолет, заранее сконструирован так, что при выходе из строя одного двигателя у трехдвигательного самолета, он все равно продолжает полёт. Пассажиры этого даже не заметят! Оставшихся двигателей должно вполне хватить ТУ-154 для того, чтобы спокойно сделать заход на посадку на малой высоте", — пояснил экс-пилот Sputnik Таджикистан.

По его словам, даже если у самолёта отказали бы по каким-то причинам сразу все двигатели, пилот должен был успеть ещё до крушения сообщить об аварийной ситуации по экстренной связи. Однако трагедия, по-видимому, произошла настолько стремительно, что пилот просто не успел этого сделать.

"Если бы это произошло, командир корабля сообщил бы о нештатной ситуации. Он обязан это делать, для того чтобы ему обеспечили зеленый коридор и освободили взлётно-посадочную полосу. Но здесь произошло нечто, из-за чего командир и второй пилот не нашли даже доли секунды, чтобы большим пальцем руки нажать на кнопку радиопередатчика", — считает Олег Смирнов.

В минувшее воскресенье над Черным морем потерпел крушение Ту-154. На борту самолета находились 92 человека — 8 членов экипажа и 84 пассажира. Большинство жертв трагедии — артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию поздравлять с наступающим Новым годом российских военнослужащих. Вместе с ними летели журналисты трех телеканалов, директор Департамента культуры Минобороны, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.



