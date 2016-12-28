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Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба: контрабандисты "убивают" местных производителей

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Подводя итоги уходящего года, президент республики Рауль Хаджимба рассказал на пресс-конференции во вторник 27 декабря и о проблемных сферах, над которыми еще предстоит работать.

"Есть и минусы, которые не назвать мы не можем. Мы предполагали некоторые положительные тенденции, но, к сожалению, не все было просчитано. Это вопросы, связанные с таможенными платежами на орех. Жизнь показала, что нужно было более четко решать эти задачи, и мы признаем свои ошибки и делаем выводы. Но складывающаяся тенденция показывает, что мы все-таки на правильном пути", — сказал Рауль Хаджимба. 

Президент отметил, что много из того, что уходит и заходит в Абхазию, особенно с грузинской территории, — это контрабанда. Это необходимо контролировать.

"Почему мы не должны контролировать, почему мы не должны получать таможенные платежи вне зависимости от  того, имеем ли мы государственно-правовые и экономические отношения с этой страной или нет? В мире есть примеры, когда от подобных отношений государство получает достаточно большие возможности. А для нашей маленькой страны эти возможности существенные", — подчеркнул глава государства.


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