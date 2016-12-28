"Мы очень надеемся, что 2017 год мы начнем с показа фильма "Софичка". Проблема связана с отсутствием кинотеатра. Сегодня мы приняли внутреннее решение приобрести профессиональное оборудование для просмотров фильмов и оснастить им одно из учреждений культуры для того, чтобы фестивали, показы фильмов мы могли проводить на профессиональном оборудовании", — сказала Эльвира Арсалия.

Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 27 декабря.



