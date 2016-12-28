20:11 28 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Итоговая пресс-конференция Министерства культуры в Sputnik Абхазия
© Sputnik / Илона Хварцкия

Минкультуры: смотреть кино на большом экране будем уже в 2017 году

Радио
Получить короткую ссылку
8750

Принято решение о приобретении профессионального кинооборудования и оснащении им одного из учреждений культуры, сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия на пресс-конференции в Sputnik.

"Мы очень надеемся, что 2017 год мы начнем с показа фильма "Софичка". Проблема связана с отсутствием кинотеатра. Сегодня мы приняли внутреннее решение приобрести профессиональное оборудование для просмотров фильмов и оснастить им одно из учреждений культуры для того, чтобы фестивали, показы фильмов мы могли проводить на профессиональном оборудовании", — сказала Эльвира Арсалия. 

Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пресс-центре Sputnik во вторник 27 декабря.


По теме

Минкульт Абхазии издаст найденные архивные документы
Минкульт Абхазии подвел итоги уходящего года
Топ культурной жизни Абхазии - 2016: Эльвира Арсалия рассказала об итогах года

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Фестиваль Хибла Герзмава приглашает
Удавы и подземные жители: культурная Абхазия в 2016 году
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Аслан Басария рассказал о проблемах в энергетической отрасли
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia