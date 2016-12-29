20:32 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Творческий вечер Зарины Каноковой. Фото с места события.
© Sputnik. Томас Тхайцук

Главред из Нальчика о "Софичке": авторская работа, оторванная от произведения

Радио
Получить короткую ссылку
4510

"Это единственный случай, когда я смотрю на фильм как на отдельную работу, во многом оторванную от самого произведения, автор увидел свою историю, это очень авторский фильм", - рассказала Sputnik Абхазия по телефону из Нальчика журналист, главный редактор газеты "Горянка" Зарина Канукова.

По ее словам, на премьеру фильма пришло много зрителей – поклонников творчества Фазиля Искандера.

Премьера фильма выпускницы мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко "Софичка", снятого по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера, прошла в Нальчике в кинотеатре "Восток" 23 декабря.

"Софичка" – первый полнометражный фильм, созданный совместными усилиями фонда дебютного кино Александра Сокурова "Пример интонации" и киностудии "Ленфильм".

Съемки художественного фильма "Софичка" молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, закончились в сентябре 2015 года. Они длились более месяца, в ролях были задействованы абхазские актеры.


По теме

"Софичка", театр и наследие: минкульт расссказал об участии в культурном форуме
Премьерный показ фильма "Софичка" прошел на фестивале в Таллине
Премьера фильма "Софичка" состоится 20 ноября в Таллине
Снятый в Абхазии фильм "Софичка" представят зрителям весной
В Абхазии прошел последний съемочный день фильма "Софичка"

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia