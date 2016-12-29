По ее словам, на премьеру фильма пришло много зрителей – поклонников творчества Фазиля Искандера.

Премьера фильма выпускницы мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко "Софичка", снятого по мотивам одноименной повести Фазиля Искандера, прошла в Нальчике в кинотеатре "Восток" 23 декабря.

"Софичка" – первый полнометражный фильм, созданный совместными усилиями фонда дебютного кино Александра Сокурова "Пример интонации" и киностудии "Ленфильм".

Съемки художественного фильма "Софичка" молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы мастерской Александра Сокурова, закончились в сентябре 2015 года. Они длились более месяца, в ролях были задействованы абхазские актеры.



