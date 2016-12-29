Чижов в эфире радио Sputnik проанализировал, как избрание Дональда Трампа на посту президента США повлияет на отношение Европы к России.

Постпред РФ при Евросоюзе полагает, что если новая американская администрация пойдет по пути ослабления и снятия санкций с России, то нынешняя санкционная политика Европы долго не протянет. "Политика Евросоюза в отношении России зашла в тупик, из которого европейские политические элиты пока что не хотят искать выхода", — сказал он.

В то же время Чижов отметил, что многие в Европе готовы к пересмотру отношений с Россией.



