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Владимир Чижов
© Flickr/ Security & Defence Agenda

Чижов: политика ЕС в отношении России зашла в тупик

Радио
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Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире радио Sputnik подвел итоги года, дав оценку нынешнему состоянию отношений России и Евросоюза.

Чижов в эфире радио Sputnik проанализировал, как избрание Дональда Трампа на посту президента США повлияет на отношение Европы к России. 

Постпред РФ при Евросоюзе полагает, что если новая американская администрация пойдет по пути ослабления и снятия санкций с России, то нынешняя санкционная политика Европы долго не протянет. "Политика Евросоюза в отношении России зашла в тупик, из которого европейские политические элиты пока что не хотят искать выхода", — сказал он.

В то же время Чижов отметил, что многие в Европе готовы к пересмотру отношений с Россией.


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