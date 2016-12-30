Сергей Марков: в отношении РФ Обама действует в духе старухи Шапокляк

По словам эксперта, стоит обратить внимание на то, в какое время эти санкции были введены, как были высланы дипломаты.

"Нужно понимать, что сейчас перед Новым годом им придется срочно паковать чемоданы, искать билеты, которых нет, потому что праздники. Обама действует в стиле старухи Шапокляк, лишь бы навредить", — заявил Sputnik Таджикистан Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты.

Он убежден, что Россия просто обязана предложить ответные санкции, но их введение отложить до февраля месяца, чтобы дать возможность новой администрации президента США пересмотреть решение Обамы.

Сегодня рано утром стало известно о распоряжении президента США ввести новые санкции против 9-ти российских учреждений, а также физических лиц. Кроме того, власти США решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Обама убежден, что Россия должна пострадать за "вмешательство в выборы". Правда, никаких доказательств "вмешательства" представлено не было.



