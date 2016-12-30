20:30 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Сергей Марков
© Sputnik. Владимир Трефилов

Сергей Марков: в отношении РФ Обама действует в духе старухи Шапокляк

Радио
Получить короткую ссылку
22 0 0

России уже не стоит отождествлять Обаму с Америкой. Его нынешние санкции похожи на личную месть, обиду. Об этом Sputnik Таджикистан заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на то, в какое время эти санкции были введены, как были высланы дипломаты. 

"Нужно понимать, что сейчас перед Новым годом им придется срочно паковать чемоданы, искать билеты, которых нет, потому что праздники. Обама действует в стиле старухи Шапокляк, лишь бы навредить", — заявил Sputnik Таджикистан Сергей Марков, директор Института политических исследований, член Общественной палаты. 

Он убежден, что Россия просто обязана предложить ответные санкции, но их введение отложить до февраля месяца, чтобы дать возможность новой администрации президента США пересмотреть решение Обамы. 

Сегодня рано утром стало известно о распоряжении президента США ввести новые санкции против 9-ти российских учреждений, а также физических лиц. Кроме того, власти США решили выслать из страны 35 российских дипломатов. Обама убежден, что Россия должна пострадать за "вмешательство в выборы". Правда, никаких доказательств "вмешательства" представлено не было.


По теме

Санкции США коснулись дипломатов РФ и членов их семей
США ввели санкции в отношении ведомств и фирм России
ЕС продлил санкции против РФ официально до 31 июля 2017 года

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia