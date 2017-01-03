Почему разговоры о пакте Молотова-Риббентропа не прекращаются, почему не исчезает интерес к фильму Эдвинса Шноре "The Soviet Story", чем Польша принципиально отличается от Балтийских стран, возможно ли примирение польского и украинского национализма —по этим и другим вопросам высказывал свое мнение руководитель исследовательских программ Фонда "Историческая память", член Экспертного совета Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ, Владимир Симиндей в беседе с журналистом Арменом Гаспаряном в эфире радио Sputnik.



