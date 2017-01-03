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Владимир Симиндей
© РИА Новости.

Эксперт: фильм "The Soviet Story" - это фальсификация

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Российский эксперт утверждает, что однозначно негативная оценка советского прошлого - это продуманная политика.

Почему разговоры о пакте Молотова-Риббентропа не прекращаются, почему не исчезает интерес к фильму Эдвинса Шноре "The Soviet Story", чем Польша принципиально отличается от Балтийских стран, возможно ли примирение польского и украинского национализма —по этим и другим вопросам высказывал свое мнение руководитель исследовательских программ Фонда "Историческая память", член Экспертного совета Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ, Владимир Симиндей в беседе с журналистом Арменом Гаспаряном в эфире радио Sputnik.


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