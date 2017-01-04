В чем особенности творчества Толкиена, и почему фэнтези так активно используется киноиндустрией, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с писателем, историком, общественным деятелем Арменом Гаспаряном.

Собеседник Sputnik уточнил, что книги Толкиена во многом стали продуктом своего времени. Это было абсолютно новое направление на литературном рынке, и Толкиену приходилось с огромным трудом добиваться публикаций.

"Самое главное в том, что зерно упало в благодатную почву. Когда в 60-х годах книги Толкиена были массово выпущены в Англии и США, поколение хиппи увидело в них некую путеводную звезду. И кинематограф не мог оказаться вне этого процесса", — рассказал Армен Гаспарян.

Собеседник Sputnik отметил, что из книг Толкиена за очень короткое время был создан культ, который и вывел его произведения из разряда литературы в полноценную контркультуру.

"Сегодня сложно представить себе, чтобы поклонники Достоевского, Голсуорси или Томаса Манна по всему миру собирались на некие массовые костюмированные карнавалы. И в этом, к сожалению, состоит некое принижение самих книг. Нынешние поклонники ориентируются не на литературный первоисточник, а на голливудские блокбастеры", — подчеркнул Гаспарян.



