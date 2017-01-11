00:05 12 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Николай Долгополов
© Foto: gvardiya.ru

Он сорвал покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля

Радио
Получить короткую ссылку
2510

Пять лет назад умер легендарный разведчик Геворк Вартанян, в 1943 воспрепятствовавший покушению на лидеров трех мировых держав - о нем в эфире радио Sputnik вспоминает историк Николай Долгополов.

Как мало сегодня вспоминают о тех, кто выполнял задание родины вдалеке от ее рубежей. В стереотипном мышлении среднестатистического гражданина разведчиком традиционно представляют персонаж Штирлица, блистательно сыгранный Вячеславом Тихоновым. Но не менее героичной выглядит деятельность "Амира" — легендарного разведчика Первого главного управления КГБ СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Геворка Вартаняна, чья разведывательная работа длилась 43 года, завершившись в 1986 году. Однако до сих пор на многих папках в архивах, где собраны данные о профессиональной деятельности разведчика, стоит гриф "совершенно секретно". 

Геворк Вартанян работал в десятках стран мира, среди которых Италия, Германия, Франция, Греция и США. Но наиболее запоминающимся моментом профессиональной деятельности разведчика стала операция, связанная со срывом готовящегося немецкой агентурой покушения на лидеров "Большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

Этот эпизод даже попал в популярный советский кинофильм "Тегеран-43".    О некоторых подробностях операции биограф Вартаняна Николай Долгополов рассказал в эфире радио Sputnik в беседе с известным российским журналистом Арменом Гаспаряном.

 "Группа разведчиков под руководством Вартаняна училась на ходу. И, что интересно, за всю операцию никто из них ни разу не "провалился". Был один промах: одному из молодых людей было поручено совершить акт возмездия — устранить одного из предателей. Эти ребята "засветились", но моментально были переправлены в Москву. Но резонанс от возмездия был таков, что Вартаняна арестовали и посадили в иранскую тюрьму", — сообщил историк.   

По словам Долгополова, даже в строгих условиях содержания в иранской тюрьме Вартанян продолжал работать. Информацию в записках ему доставляла неприметная иранская девочка. Надзиратели думали, что она приносит Вартаняну простые передачи, еду. Но она передавала не только провиант, но и нужную информацию.   


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Креативный директор Walt Disney и Pixar Animation Studios Джон Лассетер представил публике автомобиль Молния МакКуин из мультфильма Тачки.
Автосалон в Детройте: красивые автомобили и красивые девушки
Сухумчане сказали cпасибо
Сухумчане сказали "cпасибо"
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia