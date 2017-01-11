Как мало сегодня вспоминают о тех, кто выполнял задание родины вдалеке от ее рубежей. В стереотипном мышлении среднестатистического гражданина разведчиком традиционно представляют персонаж Штирлица, блистательно сыгранный Вячеславом Тихоновым. Но не менее героичной выглядит деятельность "Амира" — легендарного разведчика Первого главного управления КГБ СССР, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, Геворка Вартаняна, чья разведывательная работа длилась 43 года, завершившись в 1986 году. Однако до сих пор на многих папках в архивах, где собраны данные о профессиональной деятельности разведчика, стоит гриф "совершенно секретно".

Геворк Вартанян работал в десятках стран мира, среди которых Италия, Германия, Франция, Греция и США. Но наиболее запоминающимся моментом профессиональной деятельности разведчика стала операция, связанная со срывом готовящегося немецкой агентурой покушения на лидеров "Большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Этот эпизод даже попал в популярный советский кинофильм "Тегеран-43". О некоторых подробностях операции биограф Вартаняна Николай Долгополов рассказал в эфире радио Sputnik в беседе с известным российским журналистом Арменом Гаспаряном.

"Группа разведчиков под руководством Вартаняна училась на ходу. И, что интересно, за всю операцию никто из них ни разу не "провалился". Был один промах: одному из молодых людей было поручено совершить акт возмездия — устранить одного из предателей. Эти ребята "засветились", но моментально были переправлены в Москву. Но резонанс от возмездия был таков, что Вартаняна арестовали и посадили в иранскую тюрьму", — сообщил историк.

По словам Долгополова, даже в строгих условиях содержания в иранской тюрьме Вартанян продолжал работать. Информацию в записках ему доставляла неприметная иранская девочка. Надзиратели думали, что она приносит Вартаняну простые передачи, еду. Но она передавала не только провиант, но и нужную информацию.



